Cantora de jazz francesa Manu Le Prince lança CD em homenagem a Johnny Alf, pioneiro da bossa nova

A gravação de Bossa Jazz Forever contou com a participação notável do francês Idriss Boudrioua, saxofonista e arranjador de Johnny Alf, radicado no Brasil há mais de 35 anos. "Ele ficou apaixonado pelo Brasil com eu", compara a cantora, que descobriu a música brasileira nos anos 1980. "Me deu essa vontade de misturar o jazz com a música do Brasil. Faz muitos anos que eu estou fazendo isso", lembra.

"Genialf"

O repertório de Johnny Alf é perfeito para esse projeto musical de Manu Le Prince. "Eu achei a música do Johnny maravilhosa, muito interessante, com swing, porque é uma bossa nova bem jazzística que ele escreveu e criou", garante a cantora.

Todas as dez faixas de Bossa Jazz Forever, interpretadas por Manu Le Prince, são de autoria de Alf, que foi um dos pioneiros da Bossa Nova e influenciou grandes nomes da MPB, como Tom Jobim. Alf não reconhecia fronteiras entre jazz, samba e bossa nova. Jobim, aliás, criou até um adjetivo "genialf" para definir a obra do pianista. "Genialf é lindo, né?", concorda.

Entre as músicas que compõem o CD estão grandes clássicos e sucessos como "Eu e a Brisa" e "Rapaz de Bem". No entanto, Johnny Alf (1929-2010) morreu desconhecido do público e sem o devido reconhecimento pela sua contribuição à música brasileira. Manu Le Prince espera com a reedição de "Bossa Jaz Forever" contribuir para a promoção, na França e na Europa, da vida e da obra desse músico "talentoso que era uma pessoa muito particular, muito maravilhosa e muito diferente nesse aspecto da bossa nova".

O próximo show de Manu Le Prince interpretando o CD "Bossa Jazz Forever-Love to Johnny Alf" acontece em Paris, no dia 17 de novembro, no Som de la Terre. Mas a cantora de jazz já tem novas datas para a apresentação do CD no Brasil, em fevereiro e março de 2025, com shows em Penedo, Paraty e Rio de Janeiro, entre outras cidades.