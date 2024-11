Comissão Europeia multa Meta em € 798 milhões por violar regras da concorrência

"Esta prática é ilegal. A Meta agora deve colocar um fim a isso", exigiu. A Comissão, que fiscaliza a concorrência da UE, abriu uma investigação formal sobre o assunto em junho de 2021. Ela comunicou suas queixas em dezembro de 2022, deixando à Meta a oportunidade de se defender.

O executivo da UE alega que o Facebook abusou da sua posição dominante. "Todos os usuários do Facebook têm acesso automático ao Facebook Marketplace e são regularmente expostos a ele, queiram ou não", explicou.

Dados gerados por outros anunciantes

A Meta, acrescenta Bruxelas, também impôs de forma unilateral "condições comerciais injustas" a outros fornecedores que anunciam nas plataformas da empresa, "em particular em suas redes sociais muito populares Facebook e Instagram". "Isso permite que a Meta use dados gerados por outros anunciantes para o benefício exclusivo do Facebook Marketplace", de acordo com a Comissão.

"Esta decisão ignora as realidades do mercado europeu de serviços de classificados online e protege empresas grandes e estabelecidas da chegada de um novo concorrente", disse a Meta em um comunicado.

"Os usuários do Facebook podem escolher se querem ou não usar o Marketplace", diz a Meta, que também enfatiza que "não usa os dados dos anunciantes" para competir com eles. "Vamos apelar", reiterou, em um comunicado, dizendo que a Comissão Europeia "não encontrou evidências de danos aos concorrentes".