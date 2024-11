Supremo recebeu mais de mil ameaças desde os atos golpistas de 8 de Janeiro

Até o momento, autoridades ainda não encontraram nenhum vínculo de Wanderley Luiz com os ataques de 8 de Janeiro de 2023. Ele esteve no plenário do STF em 24 de agosto deste ano, durante uma visitação de fim de semana em um sábado, quando não havia ministros no tribunal.

Caso é tratado como terrorismo. Apesar de Francisco Wanderley não ter sido rastreado antes, para a PF, está claro que ele tinha objetivo de causar grandes explosões no STF para atingir os ministros. As autoridades encontraram uma bomba acoplada ao seu corpo. Além disso, ele disparou duas bombas em direção à Corte, que não causaram vítimas nem danos no prédio. Depois, deitou em cima de um terceiro explosivo, o que causou sua morte.

Artefatos caseiros e gasolina no extintor. Bombas eram formadas por pólvora dentro de tubos de PVC com pregos e parafusos em volta, o que, segundo os investigadores, mostra que ele tinha a intenção de causar grandes danos e atingir várias pessoas. Francisco Wanderley também levava um extintor de incêndio carregado com gasolina e chegou a deixar um pano embebido em álcool junto à estátua da Justiça, em frente ao STF, o que também indica intenção de causar uma grande explosão.

Bombas no trailer e na casa dele. Além dos artefatos no corpo, a polícia encontrou três explosivos em um trailer que pertencia a Francisco Wanderley e estava em um estacionamento da Câmara dos Deputados. Na casa dele, em Ceilândia (DF), foi encontrado ainda um outro explosivo, que foi acionado por um robô antibombas ao abrir uma gaveta. No carro dele, que explodiu ontem, havia somente fogos de artifício.

Polícia conseguiu preservar o celular. Após a morte, o corpo de Francisco Wanderley ficou estirado na praça dos Três Poderes até que o esquadrão antibomba pudesse desativar o artefato que estava no corpo dele. O procedimento demorou, pois as autoridades agiram com cautela para não perder o aparelho celular que Francisco levava também em sua roupa. O aparelho acabou apreendido e poderá ser periciado pela Polícia Federal.