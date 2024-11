Justiça absolve Vale, BHP e Samarco por rompimento de barragem de Mariana em 2015

A barragem era operada pela Samarco, uma empresa do Grupo BHP da Austrália e da Vale do Brasil. "Os documentos, relatórios e testemunhos ouvidos para o esclarecimento dos fatos não mostram que o comportamento individual tenha contribuído de forma direta e decisiva para o rompimento da barragem", diz a sentença obtida pela agência AFP.

A decisão anunciada pelo tribunal federal em Belo Horizonte (MG), foi tomada durante um julgamento em Londres para determinar a responsabilidade da BHP no desastre. O valor dos danos que deverão ser pagos pela empresa australiana é estimado em £ 36 bilhões (R$ 264 bilhões).

No final de outubro, as autoridades brasileiras chegaram a um novo acordo de compensação com a Vale e a BHP no valor de US$ 30 bilhões (cerca de R$ 174 bilhões), após mais de três anos de negociações.

Prescrição de crimes ambientais

A decisão responde a uma denúncia criminal do Ministério Público (MP) apresentada em 2016 contra as mineradoras e sete executivos e técnicos das empresas acusadas. Alguns crimes ambientais prescreveram durante o julgamento.

"Apesar de eu estar esperando essa resposta da Justiça brasileira, mesmo assim foi um choque, de saber que no lugar que a gente vive, de onde a gente veio, não tem proteção", disse à AFP Pamela Rayane Fernandes, mãe de Emanuele Vitória, menina de cinco anos que morreu na tragédia. "Estou indignada", reiterou.