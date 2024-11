Herdeiro do clã Kennedy, futuro secretário da Saúde de Trump disse que vacina contra covid causava 'autismo'

Por volta do meio-dia (7h em Brasília), a Sanofi da França caía 2,82% na Bolsa de Valores de Paris e a Valneva franco-austríaca caía 5,64%, em um mercado com queda de 0,16%. Na Bolsa de Valores de Londres, a Astrazeneca perdeu 2,47% e a GSK 3,07%, em um mercado estável.

Em Wall Street, na quinta-feira, a Pfizer encerrou em queda de 2,62% e a Moderna, de 5,62%. A Johnson & Johnson (J&J) fechou em queda de 0,89% e a Merck perdeu 0,14%.

O grupo farmacêutico dinamarquês Novo Nordisk, que fabrica tratamentos para diabetes e obesidade, como o Ozempic/Wegovy, despencou 4,25% em Copenhague, nesta sexta-feira.

"Maior erro"

Com as nomeações, o presidente eleito de 78 anos está se esforçando para evitar o que ele chamou de "maior erro" de seu primeiro mandato. "Escolhi algumas pessoas que não deveria ter escolhido", disse ele em um podcast no final de outubro com Joe Rogan.

"As escolhas de Trump respondem a dois critérios: lealdade e desunião", disse à AFP Todd Belt, professor de ciências políticas da Universidade George Washington.