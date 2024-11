Preso político mais antigo da Europa, ex-ativista pró-palestino condenado há 40 anos será solto na França

As FARL reivindicaram a autoria de cinco atentados, quatro deles fatais, entre 1981 e 1982 na França, em um período marcado por uma nova ofensiva israelense no Líbano.

Preso por posse de armas

Abdallah foi preso em 1984 por posse de armas e uso de documentos falsos. Em 1985, um francês foi sequestrado em Trípoli, no Líbano, pelo grupo revolucionário. Um acordo foi então negociado entre Argel e Paris: a libertação de Georges Abdallah em troca da libertação do francês Gilles Sidney.

No entanto, o acordo nunca se concretizou, e apenas o cidadão francês foi libertado. Isso porque armas foram encontradas na residência do militante libanês em Paris ? as mesmas armas usadas para assassinar dois diplomatas em 1982 em Paris: o norte-americano Charles Ray e o israelense Yacov Barsimantov, que posteriormente foram identificados como agentes da CIA e do Mossad.

Em 1987, Georges Abdallah foi condenado à prisão perpétua, com um período mínimo de cumprimento de quinze anos, após ser considerado culpado por cumplicidade em assassinato em Paris.

Onda de atentados

O clima durante o julgamento foi particularmente tenso: Paris estava sendo abalada por uma onda de atentados e sequestros no Líbano que, como se descobriu mais tarde, não eram realizados pelas FARL, mas por grupos pró-iranianos. Além disso, a partir de 1986, os julgamentos de crimes terroristas passaram a ser conduzidos por um tribunal de júri composto exclusivamente por magistrados profissionais, em vez de jurados populares. O julgamento de Georges Abdallah foi o primeiro a ocorrer sob essa nova configuração especial.