Em visita a Buenos Aires, Macron quer convencer Milei a permanecer em fóruns multilaterais

O presidente francês, Emmanuel Macron, começa um giro sul-americano pela Argentina, neste sábado (16), antes de participar da cúpula de líderes do G20, na segunda e terça-feira, no Rio de Janeiro. Em Buenos Aires, segundo nota do Palácio do Eliseu, Macron tentará convencer o presidente Javier Milei a continuar a participar do "consenso internacional", sobretudo na área climática, e a se manter "conectado às prioridades do G20", num contexto de forte aproximação do libertário com Donald Trump.

Macron chega à capital argentina no fim da tarde e será recebido para um jantar com Milei, sem a presença de convidados. O argentino retorna eufórico da Flórida, depois de ser o primeiro líder estrangeiro a se encontrar com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e participar da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), considerado o maior fórum conservador do país.

Macron e Milei têm convicções em comum. Há 11 meses, o argentino aplica cortes drásticos nas despesas públicas e reduz a estrutura do Estado, o que o americano pretende fazer a partir da posse, em 20 de janeiro. Trump elogiou Milei como "uma pessoa MAGA" - acrônimo do slogan de campanha "Make America Great Again".