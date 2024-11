Poluição em Nova Délhi leva ao fechamento de escolas e atrapalha o trânsito

Esse nível é 60 vezes superior ao máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Meus olhos arderam nos últimos dias", comentou Subodh Kumar, um motorista de táxi. "Não podemos ficar em casa. Nosso sustento, nossa comida e nossa vida, tudo está ao ar livre", disse.

Várias restrições foram adotadas pelas autoridades da cidade "para evitar uma maior deterioração" na qualidade do ar.

Suspensão das aulas presenciais

A prefeitura de Nova Délhi ordenou a suspensão das aulas presenciais em quase todos os colégios. As escolas de ensino fundamental já estão fechadas desde a semana passada e as crianças acompanham as aulas à distância.

As obras públicas também foram paralisadas e a circulação de veículos pesados e carros mais poluentes estão restritas. O governo pediu que crianças e idosos, assim como pessoas com problemas pulmonares e cardíacos, "permaneçam dentro de casa o tempo todo".