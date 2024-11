G20: Lula mira em Baku, cobra resultados e pede criação de conselho climático na ONU

Na conferência da ONU sobre as mudanças climáticas em Baku, no Azerbaijão, os negociadores entraram na segunda semana e a declaração comum da Cúpula do G20 publicada na noite de segunda-feira, dividiu opiniões.

Os progressos feitos sobre o financiamento climático foram celebrados, mas os participantes da cúpula da ONU lamentaram a falta de um impulso decisivo, e a ausência de um compromisso para acelerar "a transição para o abandono das energias fósseis". Esta fórmula, que os negociadores conseguiram que entrasse pela primeira vez com grande esforço no texto final da COP28, em Dubai, e considerada branda por ecologistas, não foi citada pelo documento do G20 no Rio.