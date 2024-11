População se revolta com corte de suprimentos para 'trabalhadores ilegais' escondidos em mina na África do Sul

Na África do Sul, o Tribunal Superior de Gauteng pede o fim do bloqueio policial em torno da mina ilegal de Stilfontein, onde centenas de mineiros ilegais estão presos. Há uma semana, a polícia vem bloqueando seus suprimentos para forçá-los a sair e prendê-los. Essa ação faz parte da operação Val'Umgodi contra a mineração ilegal no país. Mas, para as comunidades locais, esses jovens mineiros têm corrido para as minas porque não têm outra forma de ganhar a vida.

Centenas de mineiros ilegais (os "zama zama ", como eles são conhecidos na África do Sul) ainda estão escondidos no fundo da mina de ouro desativada de Stilfontein, a 150 quilômetros de Johanesburgo. A polícia cerca o local há mais de 15 dias para forçá-los a sair. O fornecimento de alimentos chegou a ser cortado. A exploração ilegal de recursos de mineração é um fenômeno generalizado no país.