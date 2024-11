Hamas acusa EUA por guerra em Gaza, após novo veto americano à resolução de cessar-fogo

O líder do Hezbollah libanês, por sua vez, garantiu nesta quarta-feira que não aceitará qualquer acordo de cessar-fogo que viole "a soberania" do Líbano, respondendo a Israel, que afirma querer manter a "liberdade de ação" contra a formação pró-iraniana.

"Israel não pode (..) impor as suas condições", disse Naïm Qassem, num discurso pré-gravado, transmitido enquanto um enviado americano tentava alcançar um cessar-fogo entre o Hezbollah e Israel.

Ele acrescentou que o Hezbollah exigiu "a cessação total da agressão e a preservação da soberania" do Líbano. "O inimigo israelense não pode penetrar quando quiser" no território libanês no caso de um cessar-fogo, disse ele.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmou nesta quarta-feira que qualquer acordo de cessar-fogo deveria permitir ao seu país "liberdade de ação" contra o Hezbollah "em caso de violações".

EUA trabalham para buscar acordo

O enviado americano, Amos Hochstein, reuniu-se duas vezes, na terça e quarta-feira, em Beirute, com o presidente do Parlamento, Nabih Berri, que faz a intermediação com o Hezbollah, para discutir o plano de cessar-fogo americano apresentado na quinta-feira passada aos líderes libaneses.