Trump nomeia Linda MacMahon, ex-executiva de eventos de luta livre, para ministra da Educação

A questão da educação divide fortemente os estados dos EUA, com aqueles governados pelos democratas e aqueles sob controle de líderes mais conservadores, que se opõem ferozmente a questões ligadas aos direitos das mulheres, das minorias e das comunidades LGBT+.

Círculo íntimo

A empresária de 76 anos, Linda McMahon, foi ministra das Pequenas Empresas entre 2017 e 2019 durante o primeiro mandato de Trump. Ela faz parte do círculo íntimo do ex-presidente, sendo uma das co-líderes, ao lado do bilionário Howard Lutnick, da equipe de transição de poder. Lutnick foi nomeado secretário de Comércio na segunda-feira.

Linda McMahon, que se refere a Donald Trump como "um amigo", é uma importante doadora do Partido Republicano, tendo apoiado financeiramente a candidatura de Trump desde 2016, tanto para as primárias quanto na corrida à Casa Branca.

Ela é casada com Vince McMahon, herdeiro da WWE, um império do wrestling fundado nos anos 1950. Linda McMahon se tornou presidente da empresa em 1993 e CEO em 1997, antes de se demitir em 2009 para tentar a carreira política.

Seu marido permaneceu à frente da WWE até janeiro passado, quando foi pressionado a renunciar após uma ex-funcionária apresentar uma denúncia contra ele por agressões sexuais.