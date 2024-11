Dinamarca planeja converter 10% de terras agrícolas em florestas

A Dinamarca tem um território equivalente ao estado do Rio de Janeiro e atualmente tem apenas 14,6% do seu território coberto por florestas. As áreas de preservação dinamarquesas cresceriam em mais 250.000 hectares e outros 140.000 hectares, que atualmente são cultivados em solos baixos, devem ser convertidos à natureza. O governo chamou o acordo de a maior mudança no cenário dinamarquês em mais de 100 anos.

"A natureza dinamarquesa mudará de uma forma que não víamos desde que os pântanos foram drenados, em 1864", disse o ministro Jeppe Bruus, do Ministério Verde Tripartite da Dinamarca, que foi criado para implementar um acordo firmado em junho entre agricultores, a indústria, os sindicatos e grupos ambientais sobre a transição ecológica no país.

Projeto custará R$ 35 bilhões

Segundo o projeto, 43 bilhões de coroas dinamarquesas, cerca de R$ 35 bilhões, serão destinados à aquisição de terras de agricultores nas próximas duas décadas, disse o gabinete da primeira-ministra, Mette Frederiksen. O acordo deve passar por uma votação simples no Parlamento, mas é considerado apenas uma formalidade.

Além disso, em junho, o país escandinavo havia anunciado que, como parte de seu plano de combate às mudanças climáticas, vai começar a tributar os pecuaristas pelos gases de efeito estufa emitidos pelos animais de fazendas em território dinamarquês. Eles de terão um imposto de 300 coroas, aproximadamente R$ 245, por tonelada de emissões CO2 e equivalentes, a partir de 2030.

