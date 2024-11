TPI emite mandados de prisão para Netanyahu e chefe do Hamas; premiê israelense evoca 'antissemitismo'

O Tribunal Penal Internacional (TPI) de Haia emitiu, nesta quinta-feira (21), mandados de prisão para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, o ex-ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e o líder do braço armado do Hamas, Mohamed Deif. Netanyahu reagiu comparando os mandados de prisão do TPI a um novo "julgamento de Dreyfus" e chamou a Corte de "antissemita".

O chamado "Caso Dreyfus" a que o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, se referiu, foi um evento importante na história da França no final do século 19, dividindo profundamente a sociedade francesa e marcando uma guinada na história política e social do país.

O caso ocorreu em um cenário de tensões internas na França da época, com divisões entre republicanos e monarquistas e um aumento do antissemitismo, e levou o escritor Émile Zola a publicar o famoso texto "J'accuse", defendendo Alfred Dreyfus, um capitão do exército francês de origem judaica, acusado de traição em 1894 por espionar para a Alemanha.