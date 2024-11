COP29: gastar mais em energias fósseis do que na transição "é suicídio planetário", diz Carlos Nobre

"Vamos torcer que eu consiga sair de lá um pouquinho mais otimista. A transição está muito lenta", desabafa o climatologista Carlos Nobre, reconhecido internacionalmente pelos estudos sobre o aquecimento global e, em especial, sobre as consequências do problema na Amazônia.

Nos anos 1990, ele foi um dos primeiros a teorizar sobre o ponto de não retorno da floresta - quando as condições climáticas terão se alterado a tal ponto que a Amazônia não conseguirá mais se regenerar e entrará em um processo de savanização.

Pouco antes de embarcar para Baku, Nobre conversou por telefone com a RFI sobre como as Conferências do Clima poderiam trazer resultados mais efetivos, tema de uma carta enviada pelo Clube de Roma às Nações Unidas, e da qual ele é um dos poucos brasileiros signatários. Carlos Nobre é e ex-membro do IPCC, o Painel de Especialistas da ONU sobre as Mudanças do Clima e vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2007.

RFI: No último fim de semana, o senhor sobrevoou a Amazônia de helicóptero com presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em uma viagem histórica. Ver de perto os impactos do aquecimento global pode mudar o rumo das coisas, e o rumo das COPs? As pessoas e os líderes precisam mais desse contato com a realidade em campo, para começarem a agir de verdade?

Carlos Nobre: Sem dúvida, quando políticos tão importantes quanto o presidente dos Estados Unidos, o primeiro presidente americano exercendo o mandato que vem para conhecer a Amazônia, vem e vê o que ele viu, é muito importante. É diferente de só ouvir falar dos riscos. Ele viu. Nesse voo, ele viu todas as áreas do lado de Manaus superdesmatadas, degradadas, um monte de floresta queimada, algumas queimadas que aconteceram há poucos dias ou meses. Tudo queimado, árvores mortas. As margens do Rio Negro todas secas. Nós estávamos voando ali em cima da floresta e aparecem duas fumaças de incêndio. Alguém tinha posto fogo algumas horas antes, no meio da floresta.