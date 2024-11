Quem é o melhor candidato a presidente do Uruguai para o Brasil e para o Mercosul?

Na semana passada, o presidente Javier Milei anunciou que procurará um Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos, a partir da chegada de Donald Trump à Presidência. Uma negociação de forma bilateral fere as regras do Mercosul e significa uma colisão com o Brasil.

O presidente Lula convidou o atual presidente Luis Lacalle Pou à recente reunião do G20 no Rio de Janeiro. "Mas Lacalle Pou não foi para marcar uma distância com a liderança de Lula", ressalta Gorritti.

Do outro lado, Yamandú Orsi, seria o melhor candidato para o governo Lula não só pela sintonia ideológica, mas pela visão de um mundo multilateral e da importância do Mercosul.

"O Mercosul seria central. Orsi enfocaria nesse ponto e na liderança do Brasil. O discurso rupturista cederia lugar ao da integração. Lula seria um aliado e o Mercosul, a plataforma de inserção internacional do Uruguai. Uma eventual demanda de flexibilização do bloco passaria pelo diálogo como o governo Lula", aposta Micaela Gorritti.

Governabilidade

Na reta final deste segundo turno, a estratégia para convencer os indecisos passou pela garantia de governabilidade.