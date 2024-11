Hezbollah no Líbano dispara centenas de mísseis contra Israel em resposta a ataques a Beirute

Apelo a cessar-fogo

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, fez um apelo neste domingo, em visita a Beirute, a um "cessar-fogo imediato" na guerra entre Israel e o Hezbollah.

"Vemos apenas um caminho possível: um cessar-fogo imediato e a plena implementação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU", disse Borrell após se reunir com o primeiro-ministro libanês Najib Mikati e o chefe do Parlamento Nabih Berri.

A Resolução 1701, que pôs fim à guerra anterior entre Israel e o Hezbollah em 2006, estipula que apenas o Exército libanês e as forças de manutenção da paz da ONU sejam destacados para a fronteira sul do Líbano. Isto implica uma retirada do Hezbollah, mas também dos soldados israelenses que realizam uma ofensiva terrestre na região desde 30 de setembro.

"Devemos pressionar o governo israelense e manter a pressão sobre o Hezbollah para que aceitem a proposta de cessar-fogo americana", disse Borrell, sublinhando que a UE está disposta a fornecer € 200 milhões para fortalecer o Exército libanês.

A proposta de 13 pontos, que prevê uma trégua de 60 dias e o envio do Exército para o sul do Líbano, foi discutida pelo enviado americano Amos Hochstein, que visitou o Líbano e Israel esta semana. Mas nenhum resultado foi anunciado e o ritmo dos ataques israelenses, principalmente contra redutos do Hezbollah no Líbano, aumentou.