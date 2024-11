Nas Filipinas, vice é acusada de complô para matar presidente Ferdinand Marcos

O Departamento de Justiça das Filipinas levou a julgamento a vice-presidente Sara Duterte. Ela foi acusada de ser a "mentora" de um plano para assassinar o presidente do país. Numa coletiva de imprensa realizada no sábado (23), Duterte disse que ordenou que o presidente Ferdinand Marcos fosse morto se ela própria fosse assassinada.

"Não se preocupe com minha segurança porque já falei com alguém. Eu disse que se eu fosse morta, teria que matar BBM (presidente Marcos), Liza Araneta e Martin Romualdez. Não estou brincando, não estou brincando", disse a vice-presidente das Filipinas, Sara Duterte, no sábado, durante uma entrevista coletiva.

E essas palavras que não passaram despercebidas. Na segunda-feira (25), o Departamento de Justiça chamou Duterte de "mentora" de uma conspiração para assassinar o presidente e a intimou a prestar esclarecimentos em um prazo de cinco dias.