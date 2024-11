Ucrânia diz ter sido alvo de ataque recorde de 188 drones russos; tropas de Moscou avançam no leste

A Ucrânia anunciou nesta terça-feira (26) ter sido alvo durante a noite de um ataque russo com uma quantidade recorde de 188 drones. De acordo com Kiev, os projéteis danificaram imóveis residenciais e infraestruturas essenciais do país. O exército russo progride no nordeste da Ucrânia, onde reivindicou a tomada de uma cidade perto de Kharkiv.

Moscou reivindicou o controle de um vilarejo nesta região próxima de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, numa fase da guerra em que Moscou aumenta as suas conquistas nas últimas semanas, face a um exército ucraniano em dificuldades.

"Graças a ações decisivas, unidades militares libertaram o vilarejo de Kopanky, na região de Kharkiv", no nordeste da Ucrânia, comunicou o ministério da Defesa russo, nesta terça-feira. A localidade fica em uma área que havia sido ocupada pelos russos no início do conflito, mas que Kiev havia conseguido recapturar, no outono de 2022.