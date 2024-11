Carrefour publica carta de retratação e fornecimento de carne será retomado

Além do comunicado público, o CEO do Carrefour também enviou uma carta lamentando o episódio ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

Mais de 80% do fornecimento de carne para o Carrefour no Brasil é feito pela gigante JBS, que liderava o boicote. Os frigoríficos reclamavam do Carrefour espalhar mentiras sobre a sanidade da carne brasileira e não de privilegiar a compra de carne francesa.

O que diz o texto publicado pelo Carrefour

A empresa afirma que é de sua "responsabilidade apaziguar" as divergências que o comunicado sobre a carne do Mercosul gerou com o Brasil.

"Melhor do que ninguém, conhecemos os padrões que a carne brasileira atende e sua ótima qualidade e sabor. Continuaremos a promover os setores agrícolas brasileiros como fazemos no Brasil há quase 50 anos." A carta afirmou ainda que o grupo não opôs a agricultura francesa à agricultura brasileira. "Nossos dois países de origem, nossos dois corações tendo em comum o amor à terra, a sua cultura e a boa comida".

O grupo informou ainda que não pretende mudar as regras do mercado francês. "Nós compramos quase exclusivamente nossa carne na França e continuaremos a fazê-lo. A decisão do Carrefour França não pretende mudar as regras de um mercado francês já muito grande estruturado em suas cadeias de abastecimento locais."