Carrefour prepara retratação formal ao País com carta de CEO global a ministro

Brasília e São Paulo, 26 - O CEO do Carrefour Global, Alexandre Bompard, fará uma retratação formal ao ministro da Agricultura do Brasil, Carlos Fávaro, após as suas declarações levarem à interrupção de fornecimento de carnes por parte de frigoríficos brasileiros ao Grupo Carrefour Brasil. Segundo afirmou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) uma pessoa próxima à empresa e participante das discussões, o desejo da gestão da companhia é de que a carta seja entregue em mãos, o que depende, também, da agenda do ministro.O governo brasileiro e a Embaixada da França caminham para um entendimento na crise entre o Carrefour e a indústria de carnes nacional. O diálogo avançou na segunda-feira, 25, após um encontro entre o embaixador Emmanuel Lenain e o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luis Rua. Entretanto, a crise ainda não está resolvida.No encontro no ministério, no fim da tarde da segunda-feira, o embaixador teria apresentado a carta de Bompard. Lenain deixou o ministério sem falar com a imprensa. Ele não se encontrou com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que chegou logo depois, pois estava em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto.O boicote dos frigoríficos ocorreu após Bompard se comprometer, na última semana, a não vender em lojas da França carnes do Mercosul. Segundo ele, a medida foi tomada após ouvir o "desânimo e a raiva" dos agricultores franceses, que são contrários à proposta de acordo de livre-comércio entre a União Europeia e o Mercosul.Fávaro, por sua vez, disse não ter feito um pedido explícito ao setor frigorífico para que realizasse o boicote, mas parabenizou a indústria brasileira pela decisão.As palavras de Bompard foram recebidas com surpresa até mesmo por membros do conselho da operação brasileira, que afirmaram que a fala foi "pouco diplomática". A declaração foi "mal pensada, com foco apenas político e não nos negócios", afirmaram pessoas próximas ao comando do Carrefour no Brasil consultadas pela reportagem.Diálogo entre o governo e a embaixadaUma nova rodada de conversa entre o embaixador e o ministro está prevista para esta terça-feira, 26. Lenain quer atuar como "intermediário" na questão e aliviar a tensão entre o agronegócio brasileiro e a França.A crise entre o Carrefour e a indústria de carnes brasileira escalou nos últimos dias, com frigoríficos suspendendo o fornecimento de produtos ao Grupo Carrefour - Carrefour, Atacadão e Sam's Club - no Brasil, em represália ao comunicado recente de Bompard.O Carrefour França afirmou que a medida é restrita apenas às unidades francesas, enquanto o Carrefour Brasil afirmou que não há mudanças na operação local. A indústria brasileira de carnes condicionou a retomada do fornecimento de produtos ao Carrefour Brasil a uma retratação pública de Bompard.De acordo com interlocutores, a reunião entre Lenain e integrantes do Ministério da Agricultura foi "positiva" a fim de um entendimento e de aliviar a tensão entre a indústria e o grupo varejista francês. Oficialmente, o ministro não recebeu a carta com pedido de desculpas, tendo sido repassada a seus auxiliares.O que falta dizer na cartaEntretanto, para governo e indústria de carnes, o teor da carta ainda não atende aos termos do pedido de retratação desejada pelo Brasil. "O assunto ainda não está resolvido", disse uma pessoa que participa das negociações.O ponto mais sensível para governo e indústria do comunicado de Bompard foi a afirmação de que as carnes do Mercosul, incluindo a brasileira, não respeitam requisitos e normas do mercado francês.Pessoas a par do teor do texto e das tratativas entre a embaixada, o governo e a indústria afirmam que a carta terá de incluir uma retratação quanto à boa qualidade e a sanidade da proteína nacional.