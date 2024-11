Israel vai apelar da decisão do TPI de prisão para Benjamin Netanyahu

Na semana passada, o TPI emitiu mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade supostamente cometidos na Faixa de Gaza.

A corte também emitiu, numa decisão separada, um mandado de prisão para o líder palestino do Hamas, Mohammed Deif, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade supostamente cometidos em Israel e na Faixa de Gaza.

No norte de Israel, paz momentânea

Após a entrada em vigor de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, os habitantes do norte de Israel puderam saborear um pouco de tranquilidade, ainda que a trégua possa parecer frágil para muitos.

Depois de mais de um ano correndo para os abrigos quando as sirenes soavam, as lojas abriram, os ônibus voltaram a circular e as pessoas voltaram às ruas. Em Nahariya, uma cidade costeira ao alcance de foguetes do território libanês, a cerca de dez quilômetros de distância da fronteira, a vida parecia ter voltado ao normal.

As escolas, no entanto, continuaram fechadas e a população segue apreensiva. "É claro que há um alívio sabendo que um ataque não vai acontecer a qualquer momento, como ontem ou anteontem", disse Shimon Porat, um morador de 62 anos. "Mas eu ficaria realmente aliviado se todos ao longo da fronteira norte voltassem para casa", acrescentou o homem.