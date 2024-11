'Não há negócio entre comida lixo e carros bonitos': Senado da França rejeita acordo entre UE e Mercosul

Depois da Assembleia Nacional francesa na terça-feira (26), o Senado validou nesta quarta-feira (27) a posição do governo sobre o projeto de acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, que Paris rejeita "tal como está" em nome da defesa dos agricultores franceses. Senadores chamaram o acordo de concorrência desleal e disseram que não pode haver negócio entre "comida lixo e carros bonitos".

A oposição ao tratado do Mercosul na sua versão negociada por Bruxelas foi aprovada quase por unanimidade no Senado, por 338 votos num total de 348 senadores, representando um raro tema de consenso da classe política francesa.

No dia anterior, os deputados também rejeitaram o tratado por ampla maioria, com a notável exceção do partido de esquerda radical A França Insubmissa (LFI), que exigia o abandono total do acordo.