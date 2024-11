Países europeus estudam envio de soldados à Ucrânia e preparam civis em caso de ataques russos

Le Figaro lembra que, no início do ano, o presidente francês, Emmanuel Macron, foi o primeiro líder a evocar a possibilidade de envio de soldados à Ucrânia. Mais recentemente foi a vez do ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, considerar que é o momento de voltar a discutir essa possibilidade.

Já o jornal La Croix revela que Macron chegou a conversar sobre a questão com o chanceler alemão Olaf Scholz, de quem não obteve apoio. O presidente francês resolveu, então, apelar ao primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, suscitando a aproximação das duas únicas potências nucleares europeias.

No último dia 11 de novembro, os dois líderes chegaram a celebrar juntos o 106° aniversário do Armistício de 1918, um gesto simbólico e inédito desde 1944. Na ocasião, eles reafirmaram a determinação franco-britânica de apoiar Kiev "o tempo que for necessário". Na semana passada, os ministros das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, e do Reino Unido, David Lamy, também assinaram juntos um artigo no jornal Le Figaro contra a expansão da influência de Putin no mundo.

Bunkers e orientação dos civis

Já o jornal Le Parisien fala dos preparativos na Europa para uma possível expansão do conflito, com os países contabilizando seus abrigos antibombas. Depois da Alemanha anunciar que está repertoriando locais onde a população pode se refugiar para se proteger de ataques, países mais próximos da Rússia, como as nações escandinavas, revelaram que estão reforçando seus sistemas de defesa.

Na Suécia, o governo também começou a distribuir neste mês folhetos indicando as localizações dos 65 mil bunkers no país. A Finlândia, que compartilha mais de 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia, lançou há poucos dias um site para orientar a população em caso de um ataque militar do país vizinho.