França teve papel decisivo no acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah no Líbano

O presidente francês, Emmanuel Macron, saboreia uma rara vitória diplomática no Oriente Médio, após o anúncio do cessar-fogo entre Israel e o movimento islâmico libanês Hezbollah. Sob anonimato, diplomatas franceses revelaram bastidores das negociações. Tanto os Estados Unidos quanto Israel tentaram excluir a França das negociações, mas não conseguiram prescindir dos contatos que Paris tinha no Líbano e no Irã para concluir o compromisso.

Segundo o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noel Barrot, o cessar-fogo, que entrou em vigor nesta quarta-feira (27), "é fruto de um trabalho árduo, realizado ao longo de muitos meses".

O acordo selado entre Israel e o Hezbollah, movimento islâmico apoiado pelo Irã, prevê o deslocamento de tropas do Exército regular libanês no sul do país, em uma extensa região que até agora era controlada pelos combatentes, apesar da presença de soldados da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil). Na avaliação do chanceler francês, a designação do Exército libanês para assumir a segurança na fronteira com Israel e o fortalecimento das forças armadas é um elemento essencial para a "recuperação do Estado libanês", explicou o ministro ao portal de notícias Franceinfo.