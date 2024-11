Por que, segundo a PF, os 'kids pretos' desistiram de executar Moraes?

O plano para matar o ministro do STF Alexandre de Moraes em 15 de dezembro foi abortado devido à negativa do Exército de aderir à tentativa de golpe, segundo o relatório da Polícia Federal.

O que aconteceu

O trecho do relatório cita o general Freire Gomes de "manter a posição institucional". Isso, segundo a PF, fez com que o então presidente Jair Bolsonaro não tivesse a confiança necessária para avançar com os planos golpistas.