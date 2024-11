"No início da operação militar especial, aqueles que a apoiavam acreditavam que seria rápida e correria conforme o planejado. Então, um ano depois, quando grupos de sabotagem começaram a entrar na região de Belgorod, muitos moradores da região da vizinha Kursk não gostaram", analisa Alexander Novikov. "Muitos queriam uma resposta firme, que as coisas parassem de se arrastar, que houvesse um ataque forte e decisivo em algum lugar e acabasse com isso. E a terceira fase da mudança de mentalidade ocorreu quando a região de Kursk foi atingida diretamente, primeiro por bombardeios, depois por invasão e ocupação do território. Esta parte da população, estes apoiadores ativos da decisão dos que estão no poder, acho que está menor agora."

O estudante afirma que aqueles que sempre foram a favor da paz continuam com esta posição - mas muitos dos indecisos agora se juntaram a eles. "E esta tendência, é óbvio, está a aumentar ao longo do tempo. Cada vez mais pessoas dizem: de uma forma ou de outra, temos que acabar com tudo isso", acrescenta.

Enquanto o país se aproxima dos três anos de guerra, as pesquisas devem ser encaradas com cautela. Mas o último estudo do Russian Fields Institute, realizado no início de novembro, mostrou que o apoio às negociações de paz nunca foi tão grande no país: 54% das pessoas ouvidas eram a favor, enquanto 36% ainda querem a continuação do conflito.