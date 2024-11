Argentina prende 1ª mulher foragida dos ataques de 8/1; já são 5 presos

A Conare (Comissão Nacional de Refugiados), órgão subordinado ao Ministério do Interior, também pode aprovar pedidos de refúgio que os foragidos eventualmente tenham feito. Isso protegeria os militantes condenados de serem presos e extraditados para o Brasil.

De acordo com registros obtidos pelo UOL por meio da Lei de Acesso à Informação da Argentina, até o final de setembro, a Conare registrou 181 pedidos de refúgio de brasileiros. Para efeito de comparação, em 2023, foram apenas três pedidos.

A quantidade de pedidos de refúgio este ano coincide com as fugas de militantes bolsonaristas envolvidos nos ataques do 8 de Janeiro. Como o UOL mostrou em maio, eles quebraram suas tornozeleiras eletrônicas e fugiram para países como Argentina, Paraguai e Uruguai.

Militante foi a Brasília usando chip do exterior

Em audiência no STF, Ana Paula negou todos os crimes.



Disse que, às vésperas dos ataques de 8 de janeiro de 2023, pegou um avião até Goiânia com uma amiga, alugou um carro e foi a Brasília. Ela disse que apenas "passou" no Quartel-General do Exército.



Segundo relatou, ela hospedou-se em um hotel e soube que haveria "manifestação pacífica" no domingo. Disse também que iria "aproveitar" para passear na cidade, segundo depoimento dela que consta na condenação.



A defesa de Ana Paula afirma que "ela viajou a Brasília a passeio, bem como estava se recuperando de um procedimento cirúrgico".

Ana Paula afirmou que foram jogadas bombas nos manifestantes e que entrou no Palácio do Planalto "por sugestão de policiais para que pudesse se proteger". Ela foi presa "no instante em que pessoas oravam no local", diz o resumo do depoimento.