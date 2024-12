Justiça sul-coreana proíbe presidente Yoon Suk Yeol de deixar o país

Yoon decretou uma lei marcial que permaneceu em vigor por seis horas, até os deputados conseguirem romper o bloqueio militar, entrar no Parlamento e votar a revogação da medida. A votação obrigou Yoon a recuar e desistir da lei marcial.

"Segundo golpe"

A oposição da Coreia do Sul acusou, nesta segunda-feira, o partido do governo de organizar um "segundo golpe" ao rejeitar o impeachment do presidente Yoon Suk Yeol e declarar a lei marcial.

"Não importam as justificativas, esses atos são ilegais e inconstitucionais", disse o líder do Partido Democrático, Park Chan-dae, que pediu ao partido no poder que "pare imediatamente com isso".

Segundo a Constituição sul-coreana, o presidente é chefe de Governo e comandante do Exército, a menos que renuncie ou não seja mais considerado capaz de exercer o cargo.

Neste caso, a função passa a ser exercida interinamente pelo primeiro-ministro até que novas eleições sejam organizadas.