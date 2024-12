Irã denuncia 'conspiração' dos EUA com Israel para queda de Assad na Síria

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, disse na quarta-feira (11) que a queda de Bashar al-Assad não enfraquecerá seu país, que tem sido um firme apoiador do presidente sírio deposto. Khamenei acusa os EUA de uma conspiração contra Assad, realizada em parceria com Israel.

A queda da família Assad, cujo pai Hafez e depois o filho Bashar governaram a Síria com mão de ferro por meio século, é um golpe para o Irã, que investiu política, financeira e militarmente no país, mas agora vê seus interesses ameaçados. Durante décadas, a Síria foi um aliado próximo de Teerã e a pedra fundamental da ponte terrestre entre o Irã e o Hezbollah, o membro forte de seu "eixo de resistência" anti-Israel, através do qual armas e combatentes podiam passar.

"Imaginar que quando a resistência é enfraquecida, o Irã islâmico também é enfraquecido é não conhecer o significado de resistência" e "ignorância", declarou o aiatolá Ali Khamenei, que está no poder desde 1989. Esse foi seu primeiro comentário desde a mudança de regime na Síria, quando uma coalizão de rebeldes e islamistas assumiu o poder em Damasco no domingo (8).