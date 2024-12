Macron promete nomear novo primeiro-ministro francês 'em 48 horas'

O presidente francês, Emmanuel Macron, se reuniu na terça-feira (10) com lideranças partidárias antes da nomeação de um novo primeiro-ministro. O futuro chefe de governo, que será anunciado até quinta-feira (12), terá a missão de negociar um acordo para evitar um novo voto de censura na Assembleia de Deputados.

"Macron promete ir rápido" é a chamada de capa do jornal Le Figaro que publica uma matéria sobre o resultado das consultas do presidente com os partidos na terça-feira (10). As conversas, das quais foram excluídas as legendas Reunião Nacional, partido da extrema direita, e França Insubmissa, da esquerda radical, terminaram com apenas um anúncio: que a França conhecerá o nome do próximo premiê em 48 horas, afirma o diário.

O jornalLe Monde descreve um encontro "comportado" entre as diferentes lideranças partidárias, na sede da presidência francesa, longe das câmeras e microfones das mídias, durante cerca de três horas. O objetivo é encontrar uma solução ao impasse após a crise política que se instalou no país devido à convocação de eleições legislativas antecipadas por Macron, em junho.