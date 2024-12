Mais áreas verdes e menos barulho de trânsito evitariam milhares de mortes por ano, diz estudo francês

Abrir espaços verdes também significa facilitar hábitos saudáveis das populações, como caminhadas e corridas, com efeitos positivos comprovados para a saúde. Nas grandes cidades, a prática de esportes pelos adultos é insuficiente e uma das razões alegadas é falta de tempo, constata a pesquisa. A Agência de Saúde Pública recomenda medidas de estímulo à mobilidade ativa: favorecer os deslocamentos do cotidiano a pé, bicicleta ou ao menos de transporte público, que resulta em mais atividade física do que simplesmente pegar o carro.

"No nosso estudo, percebemos que muita gente ainda usa o carro para trajetos curtos, de até um quilômetro. Concluímos que se 80% destes deslocamentos curtos fossem feitos a pé, teríamos uma redução de 2% a 3% da mortalidade a cada ano nas cidades que analisamos, o que significa de 100 a 200 mortes a menos por ano", comenta a pesquisadora. "Também estimamos que se cada adulto da cidade fizesse 10 minutos de bicicleta a mais por dia, a queda da mortalidade seria de 6%, ou entre 200 e 600 mortes por ano."

Decisões urbanísticas que salvam vidas

Implementar essa transformação necessita impulso político dos governos, salienta Mathilde Pascal: não se trata apenas de uma mudança de hábito das pessoas, mas de promover a reorganização dos espaços urbanos para que elas aconteçam.

"Sabemos o quanto, em alguns lugares, é complicado não usar o carro: lugares onde não é agradável andar de bicicleta ou caminhar, ou é perigoso, ou porque não tem transporte público eficiente. A nossa mensagem, então, é incitar os gestores a criarem políticas favoráveis às mobilidades ativas", destaca a coordenadora da pesquisa.

O estudo se limitou a identificar os efeitos concretos das decisões de urbanismo sobre as saúde das pessoas, mas não apresenta recomendações sobre como os governos devem fazê-las. O documento não menciona, por exemplo, a pertinência da redução da velocidade máxima dos veículos sobre a poluição atmosférica. A medida é cada vez mais comum nas cidades francesas, diante do dado que a poluição do ar mata 400 mil pessoas por ano no país.