Últimos argumentos concluídos no julgamento de violências sexuais do caso Pelicot

As alegações finais no julgamento dos abusos sexuais em série durante anos contra uma mulher dopada no sudeste da França foram concluídas nesta sexta-feira (13), apontando mais uma vez o "monstro" Dominique Pelicot, que teria manipulado os acusados, descritos como "vítimas indiretas".

O julgamento, de impacto nacional e internacional, entra em sua reta final, após pouco mais de duas semanas dedicadas à defesa dos 51 homens acusados, na maioria, de agressões sexuais agravadas contra Gisèle Pelicot, de 72 anos. O ex-marido dela, Dominique Pelicot, confessou ter drogado a esposa para estuprá-la e entregá-la a dezenas de desconhecidos recrutados pela internet, que a agrediram em sua casa, em Mazan.

Uma das últimas advogadas a se pronunciar, Nadia El Bouroumi, falou por mais de uma hora sobre seus clientes ? Omar D., de 36 anos, agente de limpeza, e Jean-Marc L., um aposentado de 74 anos, o acusado mais velho ?, descrevendo-os como "homens, pais, avôs, com uma vida simples e tranquila" e com uma trajetória de vida "sem falhas" até seu encontro com Dominique Pelicot.