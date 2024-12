Migrantes venezuelanos no Peru se preparam para passar o Natal à distância, em meio à instabilidade

"Comecei aqui com pequenos trabalhos informais. Fui primeiro garçonete, depois ajudante de cozinha e também ajudante de casa, mas espero agora ter a oportunidade de ser professora", diz.

Natal à distância

A precariedade e o sentimento de distanciamento do país pesam ainda mais quando chegam as festas de fim de ano. Algumas associações inovam para tentar melhorar o ânimo dos refugiados. Em cooperação com a Organização Internacional para as Migrações da ONU (OIM), um dos teatros de Lima organiza um concerto de Natal com canções peruanas e venezuelanas.

"Me senti em casa", desabafa José Verdu, que assistiu ao concerto com um grande sorriso do início ao fim. "Este tipo de música é realmente o que nos define, o que nos une. E esse ritmo traz tantas lembranças. Nem consigo explicar o sentimento que tenho com essa música", diz. Durante duas horas as músicas e os ritmos animaram o público que até se levantou para dançar e bater palmas.

José, que esteve ao telefone com a tia durante parte do concerto, diz que o período do Natal continua a ser um momento difícil. "Sinto muita falta dela. Ela é uma das minhas tias mais próximas. E com a distância surge inevitavelmente um pouco de melancolia", lamenta o venezuelano. "Ela disse: fiz o peru, cozinhei o frango, comi uma fruta e ficamos juntos. Compartilhar tudo isso à distância cria um vazio, não é a mesma coisa", diz.