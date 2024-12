Caso Pelicot: todos os 51 réus são considerados culpados e ex-marido recebe pena de 20 anos de prisão

Ícone

Há quatro meses, ela era uma desconhecida. Hoje, Gisèle Pelicot, 72 anos, se tornou um símbolo da luta contra a violência de gênero e sexual, chamando atenção para a prática da submissão química e, mais amplamente, levantando debate sobre as relações entre homens e mulheres.

Os estupros cometidos por desconhecidos e planejados por seu marido poderiam tê-la destruído, mas a francesa Gisèle Pelicot decidiu enfrentar seus agressores nos tribunais para exigir que "a vergonha mude de lado" e virou um ícone feminista mundial.

Desde a sua abertura do processo, ela foi apoiada no tribunal por sua coragem, ao abrir mão do anonimato, apesar da atrocidade dos fatos relatados. Mas naquele 2 de setembro de 2024, a vergonha "mudou de lado", de acordo com as próprias palavras da vítima.

O jornal Le Figaro desta quinta-feira (19) analisa como a opção por "um julgamento a portas abertas muda a prática habitual nos processos de violência sexual, que normalmente são realizados apenas na presença das partes envolvidas". Para Denis Salas, ex-magistrado e ensaísta ouvido pelo diário, "esta divulgação dos debates é um ato quase político".

Com a exibição de vídeos, não se trata de um confronto entre a "palavra de um e de outro", como costuma acontecer nesses casos. Porém, "mesmo que estas imagens sejam decisivas, elas são apenas uma prova entre outras e o desafio para os juízes é obter distanciamento para construir motivação e definir culpa", completa Salas.