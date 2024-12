'Cientista-artista' brasileiro lança EP de estreia inspirado pela MPB e por Paris

O médico Matheus Vieira, natural de Niterói, faz música desde os seis anos de idade, mas era, até há pouco tempo, um diletante. Foi em Paris, onde se estabeleceu há dois anos para cursar um doutorado em Imunologia, que o brasileiro amadureceu a veia artística e criou coragem para se lançar profissionalmente. O resultado é o EP "Moradaramo" que acaba de ser lançado pelo "cientista-artista".

O EP de estreia do cantor, compositor e violonista Matheus Vieira chegou às plataformas digitais em 22 de novembro. "Moradaramo" foi gravado no Brasil, mas foi integralmente composto em Paris. "O desterro da minha casa de Niterói para Paris fez com que as coisas que me atravessam, transbordassem em forma de música, com uma maturidade que eu enfim gostei e quis dar segmento", conta.

O EP, com arranjos e produção do maestro Luiz Potter, tem quatro faixas: "Morada", "O Corvo e o Assum Preto", "Casamento de Viúva" e "Nós". Cada música representa uma estação do ano, espelhando a vivência do artista em Paris. "Viver a marcação das estações foi uma coisa completamente inédita para mim aqui. Eu cheguei no outono e terminei no verão, que já tem sol de novo. Então, eu reencontro esse Sol pessoal", explica.