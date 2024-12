Macron chega a Mayotte, território mais pobre da França, destruído por ciclone tropical

"Face a essa situação excepcional, medidas excepcionais devem ser tomadas para restaurar rapidamente os serviços essenciais e implementar um plano de reconstrução sustentável para Mayotte", disse o ministro Buffet

O estado de calamidade natural excepcional, ainda não foi utilizado, foi criado para atender às necessidades particulares dos territórios ultramarinos. Ele permite uma maior reatividade das autoridades locais e nacionais, ao mesmo tempo em que facilita certos procedimentos administrativos para permitir uma ação mais rápida e eficaz, explicou o ministério.

O estado de calamidade natural foi ativado por um período inicial de um mês e pode ser renovado por períodos de dois meses.

Moçambique devastado

Como Mayotte, o norte de Moçambique também foi devastado pelo ciclone Chido. Ao menos 45 pessoas morreram no país. O distrito de Mecufi, na província de Cabo Delgado, ficou irreconhecível.

Hélia Seda, gestora de projetos da ONG Helpo, disse à RFI que as habitações mais precárias, construídas com material local, são as mais afetadas. "As infraestruturas governamentais e privadas construídas com material convencional estão 100% destruídas, completamente sem teto, com exceção de duas escolas. E neste momento falta tudo. Os moçambicanos estão abandonados à própria sorte."