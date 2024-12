Comentários racistas e homofóbicos atribuídos a Macron são desmentidos pela presidência francesa

Ainda segundo o vespertino, o chefe de Estado teria chamado de "cocottes" a líder dos ecologistas Marine Tondelier e Lucie Castets, que chegou a ser indicada pela coalizão de esquerda para assumir o governo. O termo é usado de forma pejorativa em francês para descrever mulheres extravagantes e muito enfeitadas.

A presidência rebateu as acusações logo que os textos começaram a circular. "O Eliseu nega da maneira veemente estas declarações, que não foram checadas com a presidência antes de serem publicadas", reagiu nesta sexta-feira (20) o gabinete do presidente.

No entanto, Ivanne Trippenbach, uma das jornalistas que assinam a série de reportagens, escreveu na rede social X que o jornal "Le Monde mantém suas informações". O vespertino também informa no final de um dos textos que a equipe de reportagem tentou, "várias vezes nas últimas semanas, por meio dos serviços do Eliseu, mas também por uma correspondência direta" obter uma reação do chefe de Estado sobre as denúncias, mas não obteve nenhuma resposta.

Après le volet 2 de notre série «Le Président et son double», l'Elysée dément les propos d'Emmanuel Macron sur«les Mamadou». Le Monde maintient l'ensemble de ses informations https://t.co/pptcGOZ471 avec @ArianeChemin @RaphaelleBacque via @lemondefr ? Ivanne Trippenbach (@ITrippenbach) December 20, 2024

Oposição se mobiliza

"Essas declarações racistas do presidente (...) são um insulto [ao país], uma desgraça absoluta. Não vejo a hora de ele ir embora", escreveu Manuel Bompard, líder do partido de esquerda radical A França Insubmissa (LFI), na rede social X.