Extrema direita da Alemanha pede 'fechamento de fronteiras' e inflama debate sobre migrantes durante protesto

Ao mesmo tempo, o movimento "Gib Hass keine Chance" ("Não dê uma chance ao ódio") se reuniu nas proximidades do local da carnificina que deixou cinco pessoas mortas, incluindo um menino de 9 anos, e mais de 200 feridos nessa cidade próxima a Berlim.

"O terror chegou à nossa cidade", disse Jan Wenzel Schmidt, líder do partido de extrema direita AfD na região de Saxônia-Anhalt, diante de várias centenas de pessoas.

Ele condenou o "monstruoso fracasso político" que levou ao ataque, no qual o suspeito era um refugiado saudita.

"Devemos fechar as fronteiras (...), não podemos mais receber loucos de todo o mundo", acrescentou, falando a ativistas do partido anti-imigração.

A copresidente do partido, Alice Weidel, pediu "mudanças para que possamos finalmente viver em segurança novamente", enquanto a multidão cantava "deportação, deportação, deportação!"

Seu partido, que é hostil aos migrantes, antissistema e pró-Rússia, é creditado com cerca de 20% das intenções de voto nas pesquisas, atrás dos conservadores (32%) e à frente do partido de centro-esquerda de Olaf Scholz (15%). Mas nenhum partido quer cooperar com o AfD.