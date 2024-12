Mais de 70 toneladas de ácido sulfúrico caíram no rio Tocantins, diz Ibama

Um dos caminhões que caiu no rio Tocantins, após o desabamento de um trecho da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, no domingo (22), estava carregado com 76 toneladas de ácido sulfúrico. A informação foi confirmada ao UOL pelo Ibama.

O que aconteceu

Outro caminhão levava 22 mil litros de pesticidas. O órgão ressaltou que as buscas pelos corpos estão suspensas devido à possibilidade de contaminação da água.

Pará é o próximo estado que pode receber a água contaminada, além de Maranhão e do Tocantins. O MPF do Pará instaurou um inquérito civil para apurar os possíveis danos socioambientais e as consequências para as comunidades próximas ao rio.