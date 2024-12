Alemanha entra em campanha após presidente dissolver Parlamento; conservadores saem na frente

Segundo Frank-Walter Steinmeier, as eleições antecipadas devem permitir alcançar "as melhores soluções para os desafios do nosso tempo", que são intensificados pela "situação econômica incerta".

Ameaçada com uma segunda recessão anual consecutiva, a Alemanha repensa o seu modelo industrial e está preocupada com as repercussões para as suas exportações da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos.

Olaf Scholz defende uma flexibilização das regras de endividamento do país e propõe fazer investimentos com vistas a uma retomada da economia, enquanto a oposição conservadora quer a manutenção do controle da dívida.

Entre outras grandes preocupações, Steinmeier citou a "guerras no Oriente Médio e na Ucrânia", bem como "questões de controle e integração dos imigrantes, assim como as mudanças climáticas".

(Com AFP)