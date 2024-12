Militar argentino preso na Venezuela é processado por terrorismo

Na noite desta quinta-feira (26) o presidente Javier Milei se reuniu com familiares de Gallo em uma província do país natal do militar.

Por sua vez, a ministra argentina de Segurança, Patrícia Bullrich, afirmou que Nahuel Agustín Gallo veio para a Venezuela "com vontade de ver seu filho. Que ação terrorista pode ser feita por alguém que entrar com todos os documentos? Outra mentira (do governo venezuelano)".

A esposa e o irmão de Gallo denunciam não ter informação sobre o local onde Nahuel está detido. Autoridades argentinas pressionam a Venezuela a informar o paradeiro do militar.

O caso acirra ainda mais a tensão entre Venezuela e Argentina. Após a eleição de 28 de julho o governo de Milei questionou a falta de transparência no pleito presidencial. A crítica motivou o governo do presidente Nicolás Maduro a expulsar diplomatas argentinos (e de outros cinco países) do território venezuelano.

Além disso, desde março estão asilados na embaixada da Argentina em Caracas e sob custódia do Brasil, cinco pessoas da equipe da líder opositora Maria Corina Machado. Fernando Martínez Móttola era a sexta pessoa refugiada no local, mas no último sábado (21), ele decidiu se apresentar às autoridades venezuelanas e aguarda em casa a resolução sobre seu caso.