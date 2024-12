Contra violência policial, professor propõe mudar formação e punir chefia

Condenação de ex-PRFs envolvidos no caso Genivaldo demonstra que a instituição não tolera esse tipo de violência, avalia o professor. Ele afirma, no entanto, que é preciso um "sinal mais claro" por parte da polícia quando esses episódios ocorrem —por exemplo, a prisão em flagrante dos policiais envolvidos na ocorrência do Rio. "A atuação tem que ser um pouco mais decidida, forte, ali [logo após o momento da violência policial]", disse.

Decreto de uso da força pelas polícias

Segundo o professor, o decreto do governo Lula que regula o uso de força policial "não é muito diferente do protocolo de muitas polícias e do deveria já ser implantado". O texto impõe critérios para o uso de armas de fogo e instrumentos não letais, abordagens, buscas domiciliares e a atuação dos policiais penais nos presídios.

Documento estabelece que nível da força policial deve ser compatível com a gravidade da ameaça apresentada. O texto diz ainda que profissionais de segurança pública devem priorizar "comunicação, a negociação e o emprego de técnicas que impeçam uma escalada da violência".

Apesar de "interessante, oportuno e necessário, o decreto não vai mudar a realidade", declarou o especialista. "Porque isso já estava na realidade. Ou a gente muda a mentalidade de se fazer polícia e pensar segurança pública —também pensando na Polícia Civil como órgão técnico, profissional— com a sociedade cobrando uma polícia técnica, profissional e que preserva a vida ou vamos continuar vendo esses absurdos acontecendo", concluiu.

Decreto foi assinado após a PM de São Paulo registrar uma escalada de violência desde novembro. Os episódios incluem o assassinato de um jovem negro com tiro pelas costas por um agente de folga, uma criança de 4 anos que morreu ao ser baleada em meio a uma ação policial na Baixada Santista, um vídeo mostrando um homem sendo jogado de uma ponte em uma abordagem, e uma idosa e outras pessoas sendo agredidas, inclusive com um mata-leão em Barueri (SP).