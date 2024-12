O que se sabe até agora sobre o acidente de avião que deixou 179 mortos na Coreia do Sul?

As equipes de resgate enviaram dezenas de veículos para o local do acidente. As imagens divulgadas pelas televisões locais mostram todo o avião queimado, exceto a cauda. O presidente interino da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, presidiu uma reunião de emergência do governo e visitou o local do acidente no fim do dia.

Qual é a causa do acidente?

"Presumimos que a causa do acidente tenha sido uma colisão com um pássaro, associada a condições climáticas adversas", afirmou o chefe dos bombeiros de Muan, Lee Jeong-hyun. "No entanto, a causa exata será anunciada após uma investigação conjunta", acrescentou.

As primeiras informações da agência sul-coreana Yonhap indicavam uma "falha do trem de pouso". De acordo com a mesma fonte, o avião aterrissou sem acionar seu trem de pouso e pegou fogo ao colidir com uma cerca no final da pista.

Quais são os perigos de um avião colidir com pássaros?

As colisões com pássaros podem causar danos significativos no motor ou no para-brisa e são a causa de muitos acidentes aéreos. Na maioria dos casos, esse tipo de colisão ocorre durante a decolagem ou o pouso, quando os motores estão em pleno funcionamento.