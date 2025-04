Trump: 'Tarifas são uma coisa linda'

Donald Trump disse hoje que as tarifas "são uma coisa linda" e que elas já estão trazendo "bilhões de dólares para os EUA". A afirmação foi feita nesta madrugada em uma postagem em sua rede social Truth. "Algum dia as pessoas perceberão que as tarifas, para os EUA, são uma coisa muito linda!"

Ontem à noite, o presidente americano já havia minimizado o caos que tomou contas dos mercados desde quinta-feira. "O que está acontecendo com os mercados? Eu não posso te dizer", disse, em entrevista a jornalista a bordo do avião presidencial. "Mas eu posso dizer que nosso país ficou muito mais forte e, no final, será um país como nenhum outro."

Trump também afirmou que a China desistiu de um acordo que permitiria a compra do aplicativo TikTok por uma empresa americana.