Hamas x Israel x hutis: ano termina com ainda mais questionamentos

Fontes egípcias citadas pelo canal Al-Arabi do Catar disseram que o processo de negociação pode entrar em colapso devido à teimosia israelense. Segundo essas informações, Egito e Catar acusam "o escalão político israelense de impedir as visitas de altos funcionários da área de segurança de Israel ao Cairo e a Doha. E afirmam que as negociações podem fracassar definitivamente, se Israel não mudar sua abordagem.

Já o governo israelense afirma que um dos principais neste momento é a recusa ou incapacidade do Hamas para elaborar uma lista com os nomes e a situação de saúde dos reféns israelenses mantidos em cativeiro desde 7 de outubro do ano passado. A metade está morta.

O jornal do Catar Al-Arabi Al-Jadid cita uma fonte do Hamas que informa sobre a dificuldade de comunicação com os demais grupos extremistas palestinos. Embora o Hamas seja o principal interlocutor de Egito e Catar nas negociações, os reféns foram distribuídos entre outras organizações, como a Jihad Islâmica Palestina.

"O Hamas enfatizou durante as negociações que estaria preparado para fornecer uma lista completa dos sequestrados vivos após o cessar-fogo", disse esta fonte.

Israel quer receber uma lista antes de o acordo de cessar-fogo ser assinado.

Já um outro membro do Hamas garante que o grupo forneceu uma lista com os nomes dos reféns vivos, afirmação negada por Israel. Esta mesma pessoa diz que, apesar disso, há dificuldades para entrar em contato com os demais grupos que mantêm os reféns sequestrados.