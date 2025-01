Contrário a apoio do MDB a Lula em 2026, Nunes volta a criticar ministro

Já Alexandre Silveira acusou Ricardo Nunes de mentir. Para o ministro de Lula, o prefeito usa as redes sociais para fazer "politicagem de baixo calão". "O que eu vi foi uma fake news oficial do prefeito da maior metrópole do Brasil".

Silveira ainda criticou Nunes em razão da gestão da poda de árvores da cidade. "Prefeito, ainda dá tempo de podar as árvores, antes que o período chuvoso chegue de vez".

Nunes reforça que é contra apoio do MDB a Lula em 2026

Ricardo Nunes, que tomou posse ontem, disse que é contra o apoio de seu partido, o MDB, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva caso ele seja candidato à reeleição à Presidência da República em 2026. Também disse que vai "apoiar as forças (políticas)" que o apoiaram nas eleições de 2024 —ou seja, a direita e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nunes afirma que essa será uma decisão colegiada e que há pessoas dentro do partido que são favoráveis a Lula. "Eu sou contra (o apoio do MDB a Lula). Agora, o MDB é um partido enorme, muito grande. Evidentemente, essa decisão, lá em 2026, será colegiada. Cada um vai colocar seu posicionamento. É o partido do Movimento Democrático Brasileiro, então é dentro desse contexto que cada um vai defender sua tese e sua opinião". O MDB integra a base de apoio ao presidente, mas não fez parte da coligação do petista em 2022.