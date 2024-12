Morre aos cem anos Jimmy Carter, ex-presidente dos EUA, deixando legado de diplomacia e humanidade

Antes de ir ao Brasil, Carter enviou Rosalynn, que se encontrou com os militares, mas também com parlamentares da oposição e missionários americanos que testemunharam sobre a repressão no Brasil.

Carter visitou o Brasil em 1978, mas evitou fazer críticas explícitas ao governo brasileiro. No entanto, o presidente americano, driblando o protocolo, conseguiu se encontrar na ocasião com dom Paulo Evaristo Arns, cardeal e arcebispo de São Paulo, além de árduo combatente da ditadura militar.

Em 1984, Jimmy Carter, agora como ex-presidente, fez uma nova visita ao Brasil e teve um encontro com o ex-governador do Rio de Janeiro Leonel Brizola, na época líder do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Em 2009, já vencedor do Nobel da Paz, Carter veio novamente ao Brasil, durante o segundo governo Lula.