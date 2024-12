Cinco anos após início da pandemia, OMS pede à China mais dados para entender origem da Covid-19

As medidas de restrição incluíram o fechamento de fronteiras, lockdowns restritivos, uso de máscaras de proteção e distanciamento social. A vida só começou a voltar ao normal, aos poucos, após o surgimento das vacinas a base de RNA mensageiro, em 2021.

Mas o acesso aos imunizantes demorou para ser democratizado, já que os países mais ricos fecharam contratos bilionários para garantir suas doses.

Durante a pandemia de Covid-19, a OMS criticou diversas vezes as autoridades chinesas pela falta de transparência e cooperação.

Uma equipe de especialistas da organização chegou a realizar uma investigação sobre as origens da pandemia no início de 2021, mas as informações coletadas foram insuficientes, segundo a OMS.

A conclusão do relatório feito em conjunto com as autoridades chinesas é que a transmissão do vírus teria ocorrido do animal para o homem, possivelmente em uma feira. Desde então, os representantes da OMS não puderam retornar à China e solicitam com frequência dados adicionais.

De acordo com um estudo publicado na revista científica americana Cell, em setembro, os cães-guaxinim e as civetas estão entre as espécies com maior probabilidade de terem servido como hospedeiros do SARS-CoV-2.