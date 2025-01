Detento faz reféns com picareta em prisão em Arles, no sul da França, antes de se render

De acordo com informações da rádio Franceinfo, o preso foi até unidade de saúde da penitenciária fazer um curativo na mão, que teria machucado após uma briga. "Ele é um preso que conhecemos bem, violento e está sendo medicado", lembrou Christy Nicolas, representante do sindicato francês dos agentes penitenciários, em entrevista à rádio francesa.

"Temos muitos presos com transtornos psiquiátricos atualmente. São tantos que temos dificuldade em administrar. Não estamos em um hospital", acrescentou.

Segundo a administração penitenciária, as equipes regionais de intervenção policial e de segurança estão no local. O detido poderia ser libertado em 2031, disse uma fonte próxima ao caso.

As forças policiais especializadas foram mobilizadas pela Secretaria de Segurança Pública da região, "que está monitorando a situação de perto", segundo um comunicado divulgado pelo órgão.

5 personnes sont retenues en otage à la maison centrale d'Arles, dont 4 personnels soignant et un agent pénitentiaire. Nous avons mobilisé tous les moyens pour y faire face. Je suis en temps réel l'évolution de la situation. ? Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 3, 2025

"Mobilizaremos todos os meios" para acabar com a tomada de reféns, disse o ministro da Justiça, Gérald Darmanin, no X, que esteve quinta-feira (2) na região Bouches-du-Rhône, onde está situada a prisão. Na visita, ele se encontrou com a equipe da penintenciária de Baumettes, em Marselha.